“VTM heeft al een datingprogramma voorgesteld”, maar Regi is nog niet klaar voor een nieuwe relatie

BVNa een drukke zomer en een straffe show in het Sportpaleis is het eindelijk wat rustiger voor Regi (46).Hij heeft nu meer tijd voor zijn dochters Ellie Martha (9) en Renée (6), die hij sinds zijn breuk met Elke Vanelderen drie dagen per week ziet. Maar een nieuwe relatie, dat zit er niet meteen in. “Ik kom net uit een huwelijk, hé, laat me maar even weer ademen”, klinkt het in Story. Een gesprek over zijn scheiding, ‘wilde’ vrijgezellenleven, de mogelijke terugkeer van Linda Mertens en rentenieren in Zuid-Afrika. “Ik zou veel rijker kunnen zijn, mocht ik meer geld vragen.”