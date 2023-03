Vrouw die Adriaan Van den Hoof beschuldigde reageert: “Naar zijn gevoel is zijn geweten helemaal gezuiverd”

BV Onewoman­show ‘De Eerste Keer’ van Karen Damen nu al volledig uitver­kocht, tweede show op 14 februari

Karen Damen (48) maakt een debuut van jewelste. De tickets voor ‘De Eerste Keer', haar eerste onewomanshow, vlogen de deur uit. Op minder dan zes uur was de voorstelling, die plaatsvindt op 13 december in de Arenberg in Antwerpen, volledig uitverkocht. Maar geen zorgen: er werd net een tweede show op 14 februari 2024 aangekondigd. Tickets zijn bovendien nu al te koop.