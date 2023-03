Vrouw die Adriaan Van den Hoof beschuldigde reageert: “Dat iemand hem een loer wil draaien, is dikke zever”

BV ‘Dertigers’-actrice Sofie Joan Wouters bevallen van eerste dochtertje: "Zelfs als 37-jarige voel ik mijn biologi­sche klok niet tikken”

Sofie Joan Wouters (37) heeft weinig gemeen met haar personage uit ‘Dertigers’. Waar chaoot Nele niets moet weten van traditionele relaties, is Sofie Joan net bevallen van haar eerste dochtertje. Een mirakel, want na teelbalkanker was haar vriend Frederik onvruchtbaar verklaard, vertelt ze. Een gesprek over stress voor het moederschap, tranen bij het kopen van haar appartement en de goeie band die ze heeft met de ‘Dertigers’-cast. “Het was fantastisch toen ik erachter kwam dat ik zwanger was.”