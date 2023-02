Vriend van Miss België is arts, maar kon zijn hartslag amper de baas: “Ik kon niet stoppen met huilen”

‘Voor mij ben jij de nummer 1'. Een schattig knuffelbeertje duwde hij zijn kersverse Miss België in de armen. “Ik wist niet wat ik haar moest geven. Bloemen, een beertje? Het is dat laatste geworden, want winnen ging Emilie sowieso voor mij.” De meligheid druipt er van af, maar de liefde is puur. De arts van beroep, die nog verder studeert om cardioloog of longspecialist te worden, was pas samen met Emilie toen haar mama kanker kreeg. Een roze wolk van verliefdheid die direct overschaduwd werd. “Emilie heeft al zo veel tegenslag gekend in haar leven. Op vroege leeftijd gingen haar ouders uit elkaar en daar heeft ze het altijd moeilijk mee gehad, ook op school”, legt hij uit. “En dan de enige persoon die zo dicht bij haar stond, haar mama en beste vriendin wordt dan ziek en sterft. Maar positief als Emilie is weet ze zich daar dan door te ploeteren. Ik heb zo veel bewondering voor haar. Hoe ze haar passie en drive volledig in deze verkiezing gevonden heeft, is onbeschrijfbaar mooi om te zien”, gaat Jonas door. “Zeker ook weer met dat drama voor de show. Hoe ze in alle chaos kalm gebleven is: chapeau.”