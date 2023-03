Voormalig VRT-weerman Michel De Meyer overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte

BV Ellemieke Vermolen, ex van Sergio Herman, kiest weer voor zichzelf: "Ik heb mij veel te lang schuldig gevoeld”

“Ik keek naar beneden en zag Josha op mijn borst liggen. Hij was helemaal af, klaar om te leven. Alleen had hij zijn oogjes dicht.” Ellemieke Vermolen (46), ex-vrouw van topkok Sergio Herman (52), is na het verlies van haar derde kind hard geweest voor zichzelf. Te hard, weet ze zes jaar later. Naar aanleiding van de release van haar boek ‘Kom weer in je kracht na verlies’ brengt ‘Dag Allemaal’ nu een indringende getuigenis van de vrouw die de afgelopen jaren te veel stormen moest trotseren. “Ik heb mij allesoverheersend schuldig gevoeld.”