Voormalig Miss België Noémie Happart opent sportclub voor vrouwen: “Een plek waar ze zich veilig voelen”

Briefjes in haar kluisje

Een plek gewijd aan vrouwen en beheerd door vrouwen waarvan openingsdatum niet willekeurig gekozen is. De sportclub opent op 8 maart 2023 - Internationale Dag van de Vrouwenrechten - haar deuren in Awans, Luik. “Mensen vragen me vaak of dit een feministisch project is. Zo is het een beetje ja. Het idee is om een ​​ontmoetingsplaats te hebben, een ontmoetingsplaats voor meisjes. Een plek waar ze zich veilig voelen en ongepaste blikken of beoordelingen kunnen vermijden”, zegt Noémie Happart tegen ‘7sur7'. Noémie getuigt ook zelf dat ze in het verleden geconfronteerd werd met onaangename situaties toen ze begon met de sportschool. “Ik kreeg blikken, maar ook briefjes in mijn kluisje. Daar kwam ik niet voor. Ik wilde gewoon voor mezelf zorgen”, aldus de ex-miss.