Voormalig Miss België Kedist Deltour gaat trouwen met MMA-vechter Keita Losene

BVKedist Deltour (26), die in 2021 ons land vertegenwoordigde als Miss België, is ten huwelijk gevraagd door haar vriend, kooivechter Keita Losene (24). De sportman ging op z'n knieën voor z’n grote liefde nadat hij geblesseerd raakte tijdens een titelkamp in Praag.

Zaterdagavond was een avond vol uitersten voor MMA-vechter Keita Losene. Eerst brak hij z'n been tijdens een titelkamp in Praag, enkele uren later ging hij voor een volle zaal op één knie voor z'n vriendin Kedist. Terwijl de sportman de pijn verbeet, haalde hij een rood doosje boven met daarin een verlovingsring. Het model kon haar ogen niet geloven en vloog haar wederhelft in de armen. “Ze heeft ‘ja’ gezegd”, klonk het euforisch op Instagram.

Kedist en Keita vormen intussen zo'n vier jaar een koppel. Eind 2021 gingen de twee kort uit elkaar nadat de MMA-vechter voor een week in de cel belandde. Dat was het gevolg van een veroordeling die hij in februari 2020 bij verstek opliep voor een straatgevecht enkele jaren eerder in Kortrijk. “Telkens Keita negatief in het nieuws kwam, werd mijn naam en mijn titel (als Miss Belgie, red.) erbij gesleurd”, reageerde Kedist, toen ze bekendmaakte opnieuw vrijgezel te zijn. “Dat doet pijn, want ik heb helemaal niks met die zaken te maken. Als miss heb je een voorbeeldfunctie. En ik wíl een voorbeeld zijn, maar als je je moet bezighouden en moet verdedigen voor dingen waar je niks mee te maken hebt, is dat niet gemakkelijk. Dat geeft onnodige stress. Het klinkt cliché, maar elkaar graag zien, betekent ook loslaten. Tot dat besef zijn we samen gekomen, met veel respect naar elkaar toe. We blijven nog bevriend, maar onze relatie stopt hier.”

Enkele maanden later verzoenden de twee zich weer. In interviews stak ze haar liefde voor ‘haar’ kooivechter nooit onder stoelen of banken. “Hij is de eerste jongen bij wie ik voel: met hém wil ik trouwen, een mooi huisje, een mooi kindje”, sprak ze. Haar familie stond eerst weigerachtig tegenover hem, want een kooivechter klinkt niet bepaald lief. Maar uiteindelijk gaven ze Kedist dan toch hun zegen: “Ze zagen in dat hij de liefste jongen is, degene met het grootste hart”, glunderde ze.

