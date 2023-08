Voormalig lid Praga Khan moet voor de rechtbank verschijnen wegens verkrachting

BV Regi verklapt meer details over nakend huwelijks­feest met Kristel: “Ze heeft haar trouwkleed, ik hoop dat het sexy is”

Het zijn drukke tijden voor Regi. Naast de promotie van zijn single ‘Horen, Zien en Zwijgen’, de optredens van Regi Live en de voorbereidingen van zijn twee concerten in het Sportpaleis zit er ook nog een huwelijksfeest aan te komen. “Maar dat is pas voor volgend jaar”, vertelt de dj ons. “De exacte datum ga ik nog niet verklappen”, zegt hij in ‘Story’. Maar over andere details wil de dj wel al meer vertellen.