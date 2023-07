Voor het eerst in het openbaar sinds het nieuws van zijn alzheimerdiagnose: Will Tura mee op podium tijdens laatste 'Vergeet Barbara’

BV Sofie, vriendin van Michel Van den Brande, na zijn kankerdia­gno­se: “Het zijn zenuwslo­pen­de dagen geweest”

Michel Van den Brande (62) heeft huidkanker: het is de zoveelste tegenslag voor de stellingbouwer én zijn vriendin Sofie (51). “Het spookbeeld van zijn zware behandeling tegen teelbalkanker dertig jaar geleden schoot meteen door zijn hoofd”, vertelt die laatste in ‘Dag Allemaal’. Een gesprek over de gezondheid van Michel en de ups & downs in hun relatie. “Ik heb al een paar keer mijn valiezen gepakt.”