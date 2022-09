Vlaming Tom Sys volgt prestigieuze acteeropleiding in Hollywood: "In New York woonde ik in een veredelde bezemkast"



BVDe concurrentie is moordend, maar Vlaming Tom Sys (20) is vastbesloten om z’n ‘American Dream’ waar te maken en een carrière als Hollywoodacteur uit te bouwen. Zijn acteeropleiding in de Verenigde Staten - waar hij in de voetsporen treedt van onder meer Robert De Niro en Al Pacino - is alvast een stap in de goede richting. “Die beurs geven ze alleen wanneer ze écht iets in je zien”, vertelt hij in Dag Allemaal, in een gesprek over de weinig glamoureuze kanten van het bestaan als acteur en z’n ambitieuze toekomstplannen. “Een overlevingsjob in een koffiebar aannemen, is de grootste fout die je kan maken.”