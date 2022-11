Vincent Fierens presenteert Q-pop in het Sportpaleis: “Als ik stress heb, spoel ik die door met gin-tonic”

De grootste zaal van ons land, goed voor duizenden fans - de kijkers van de verschillende livestreams niet meegeteld. Een mens zou voor minder stressen om Q-Pop te presenteren. Niets van dat alles bij Vincent Fierens. “Mensen vragen mij of ik daar geen nachtmerries over heb, voor deze opdracht. Niet dus. Ik heb hier superveel zin in”, klinkt het. “Van stress is totaal geen sprake, ook al is Q-Pop - tot nu toe - de grootste presentatie-opdracht in mijn carrière. Daar gaat veel voorbereiding aan vooraf, maar da’s logisch. Ik ben Koen Wauters niet. Voor hem is dat waarschijnlijk doodnormaal, op zo’n groot podium staan. Bij mij is het dat niet, maar ik hou van een uitdaging. En dat is Q Pop zeker en vast.”