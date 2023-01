Vincent Fierens presenteert de rode loper van de Gouden Schoen aan de zijde van Celine Van Ouytsel: “Ik hoop dat ze me ‘BV Darts’ heeft vergeven”

BVDe Gouden Schoen is niet het enige wat zal blinken woensdag. Ook Q-DJ Vincent Fierens (30) zal schitteren op de prestigieuze rode loper, waar hij voor het vierde jaar op rij de beau monde van het Belgische voetbal mag ontvangen. En deze editie is hij niet alleen. Ex-Miss België Celine Van Ouytsel (26) straalt aan zijn zijde. De presentator vertelt uitgebreid over zijn vorige edities, kersverse co-host en laat al eens in zijn kaarten kijken. “Een aantal jaar geleden was Marc Coucke te gast op de Gouden Schoen. Sindsdien zitten we af en toe in elkaars dm’s op Instagram.”

“Ik heb er heel veel zin in. Het presenteren van de Gouden Schoen is altijd een hoogdag voor mij”, vertelt een enthousiaste Vincent Fierens. “Het is tenslotte de belangrijkste dag in de Belgische voetbalwereld en het is zeer leuk dat ik daar een deel van uitmaak.” Het gala belooft een avond vol glitter en glamour te worden, waar dé prominenten van de sport aanschuiven aan de microfoon van Vincent. Maar van stress is er geen sprake bij de presentator. “Door de vorige edities weet ik waar ik aan toe ben: een chaotische uitzending waar we anderhalf uur knallen. Je weet nooit wanneer welke gast toekomt, dus het is veel improviseren en parate kennis gebruiken. Maar in het verleden is het altijd goedgekomen en ik vertrouw erop dat dat nu ook het geval zal zijn.”

Zijn zelfzekerheid heeft ongetwijfeld te maken met zijn liefde voor voetbal én job als omroeper - en supporter - bij Royal Antwerp FC. “Ik zie elke ploeg minstens één keer passeren, dus dan vergaar je wel wat kennis. Als er woensdag plots iemand voor mijn neus staat op de rode loper, is het altijd handig om te weten wie het is. En of die persoon een middenvelder, aanvaller of verdediger is. Omdat ik er professioneel mee bezig ben, levert dat op die momenten heel gemakkelijk op", legt hij uit. Al ligt dat voor het vrouwenvoetbal iets anders. “Daar ben ik zelf niet in actief, dus daar heb ik me wel goed op voorbereid. Ik wil absoluut geen fouten maken. Dat vind ik echt belangrijk.” Maar zelfs moest hij iemand niet herkennen - wat zelden gebeurt - kan hij terugvallen op een stiekeme hulplijn. “Er zit altijd iemand in mijn oortje om te helpen indien nodig", onthult de presentator.

Van concurrentie naar team

En dit jaar heeft hij nog een extra hulp. Ex-Miss België Celine Van Ouytsel is zijn co-host van de avond. “Ik ben heel blij dat ik met haar mag presenteren. We hebben in 2021 samen deelgenomen aan ‘BV Darts’. Daar waren we concurrenten op een zeer aangename en vriendschappelijke manier. Ik ga er dan ook vanuit dat ze het mij ondertussen heeft vergeven dat ik haar eruit heb gespeeld. (lacht)” Moest dat niet het geval zijn, hebben ze nog altijd hun gemeenschappelijke liefde voor Royal Antwerp FC. “Ze is ook fan, dus op dat vlak zit het zeker en vast goed", vertelt hij. Dat de prestigieuze wedstrijd plaatsvindt in zijn thuisstad is de kers op de taart voor Vincent. “Antwerpen is een sportstad en een voetbalstad. Het is tevens ook de grootste stad van Vlaanderen, dus ik vind het niet meer dan logisch dat de 69ste editie van de Gouden Schoen bij ons wordt uitgereikt.”

Topfavoriet

Zelf kijkt de presentator het meeste uit naar “de sterren van de gouden generatie” op de rode loper. “Bijvoorbeeld Toby Alderweireld", verklapt Vincent. “Hij heeft op het allerhoogste niveau gespeeld. Dan is het heel leuk om die te kunnen interviewen. Celine en ik hebben al enkele dilemma’s voorbereid om af te vuren en die durven weleens pijn te doen. Maar dat maakt het juist extra tof." Hij hoopt dan ook dat de gasten eerlijk gaan zijn. “Er is niets erger dan topfavorieten van de Gouden Schoen die vals bescheiden zijn. Ik vind dat ze hun populariteit moeten omarmen.” En dé favoriet van dit jaar is ongetwijfeld Simon Mignolet. “Ik denk dat hij de enige reden is waarom Club Brugge vorig jaar kampioen geworden is. Ik verwacht dat hij zal winnen. En dat gun ik hem ook. Ik heb hem al een paar keer ontmoet en dat is een heel aimabele en nuchtere man. Hij is op-en-top professioneel. Ik vind hem een voorbeeld voor velen”, aldus de presentator.

Eén ding is zeker: zijn outfit en schoenen zullen blinken, weet Vincent ons te vertellen. Maar wat de rest van de avond brengt, laat hij gewoon op zich afkomen. “Je kan nooit voorspellen hoe het gaat verlopen. Een aantal jaar geleden was Marc Coucke te gast op de Gouden Schoen. En ik heb een hele tijd op de radio een rubriek gehad over hem. Toen ik hem tegenkwam op de rode loper zijn we daarover beginnen praten. En sindsdien zitten we af en toe in elkaars dm’s op Instagram. (lacht)”

