Vierde hartoperatie voelde bijna als opluchting voor Xandee: “Tien aanvallen per dag, maar ze dachten dat het tussen mijn oren zat”

BV Hoe gaat het nog met Hanne Troon­beeckx en Anke De Ridder? “Soms moet je stappen achteruit zetten om vooruit­gang te boeken”

Ooit waren ze beiden niet weg te denken van het kleine scherm, maar intussen zijn Hanne Troonbeeckx (44) en Anke De Ridder (42) een beetje van de radar verdwenen. “De tijd van grote programma’s presenteren is voorbij”, klinkt het, en dus hebben ze allebei een heuse carrièreswitch gemaakt. Ze vertellen hoe ze nu hun kost verdienen, de banden die ze daarvoor moesten doorknippen en hoe het hen in de liefde vergaat. “Tien jaar geleden had ik dit nooit kunnen doen, want ik was zelf de weg kwijt.”