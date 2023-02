VIDEO. Tanja Dexters (46) maakt vandaag haar debuut op OnlyFans: “Ik denk dat mijn dochter ergens blij is”

BV Van Kirgizi­sche migrante tot symbool van zelfver­trou­wen: dit is Anastasya Chernook, die BV’s taboes laat doorbreken

Ze wist Siska Schoeters een grap over haar echtscheiding te ontlokken, zette ‘School Of Confidence’ op poten, verkoopt schilderijen én is mama: Anastasya Chernook (29) houdt heel wat ballen in de lucht. Al staat haar glamoureuze leven in schril contrast met hoe ze opgroeide. Als zesjarig meisje emigreerde ze met haar ouders naar België vanuit Kirgizstan. Dit is haar hobbelig parcours, van pure discriminatie tot symbool van zelfvertrouwen. “Mijn leerkracht zei: ‘Je zal als Russische wel eindigen met de bankkaart van een rijke vent tussen je reet.’”