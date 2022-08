VIDEO. Kijk exclusief binnen in het vakantieoord van Ingeborg in Bosnië: “De airco staat veel te hard in de kapel”

“Dit is een pelgrimsoord, waar de moeder verschijnt sinds 1981”, begint Ingeborg (55) haar relaas - te midden van haar hotel vol religieuze parafernalia. Acht jaar geleden kwam Ingeborg hier voor het eerst terecht, en sindsdien verblijft ze er jaarlijks een week. “Het is niet alleen vakantie”, zegt ze. “Ik geef hier ook workshops aan mensen.”

Die cursussen geeft Ingeborg in haar hotelkamer. Ze heeft er een speciale meditatieplek ingericht, met muziek. “Hier doen we dan een rondje, met de aanwezigen”, legt ze uit. “Iemand begint, en geeft dan vervolgens het woord door aan iemand anders. En dan kan die persoon iets delen.” De eerste twee edities van haar workshop gaf Ingeborg in - jawel - de kapel van het hotel. “Maar dat was heel lastig”, blikt ze terug. “Je wordt voortdurend gestoord en de airco staat veel te hard.”

Medjugorje is voor Ingeborg een bedevaartsoord, zo vertelt ze aan Birgit. “Maar ik ben wel een luxepelgrim. Ik wil dan dat het een goed hotel is. Ik vind niet dat je per se in een tent moet wonen om spiritueel te zijn. Dat is ook maar een idee, of overtuiging. Of ik dat spirituele ooit beu geraak? Als ik iets heel down-to-earth wil doen, dan ga ik naar VTM. (lacht) Voor mij is televisie het integreren van mijn levensvreugde, die ik gevonden heb in die spirituele weg.” Dat legt ze andermaal uit tijdens een religieus geïnspireerde wandeling. “Het goddelijke zit in ons. Wat een uitnodiging om te leven: om iedere keer opnieuw te kiezen voor vergeving en liefde.”

Opmerkelijk: Ingeborg maakt deze reis alleen. Haar man Roland en zoon Robin - die actief is op MNM - stappen in Bosnië alvast niet mee in haar spirituele queeste. Nochtans leek zoonlief daar enkele jaren geleden wél in geïnteresseerd. “Op dit moment merk ik dat Robin ambitieus is en zijn werk erg goed wil doen, en ik denk dat dat ook aan de orde is in deze fase van z’n leven. Ik ben zelf ook maar later met deze materie bezig geweest. Ik ben pas beginnen te zoeken vanaf mijn 32ste. Ik heb heel veel gevonden: ik weet nu dat ik, in de periode tussen mijn 22ste en mijn 32ste, van heel veel wegrende. Van mijn weemoed, melancholie, pijn. Dat heb ik geheeld, in de periode daarna.”

“De commentaar die ik op mijn nieuwe houding gekregen heb: uiteraard kwetste mij dat”, besluit ze. “Het was fijn geweest als mensen me leerden kennen voor ze oordeelden. Maar tegelijkertijd is dat gewoon de weerspiegeling van een heel strenge stem in mij. Lange tijd was het nooit goed genoeg, maar nu is het anders.”

