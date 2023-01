Véronique De Kock slachtoffer geworden van inbraak: “Betonblokken meegenomen om de ramen in te gooien”

BV2023 is in mineur begonnen voor Véronique De Kock (45). De ex-Miss België zat tijdens de jaarwisseling in Spanje, maar moest vervroegd weer terugkeren naar ons land nadat bleek dat enkele inbrekers hadden ingebroken in haar woning. “Ze hebben het alarm gewoon van de muur getrokken.”