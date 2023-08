Verleidster Shallie uit ‘Temptation Island’ viert hoogtij in Ghana: “De liefde van de fans is hier enorm”

BV Goedele Liekens niet langer samen met advocaat Edwin: “Ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven”

“Ik twijfel heel sterk of ik me volgend jaar nog verkiesbaar stel.” Goedele Liekens (60) staat op een kruispunt in haar leven, zo vertelt ze in ‘Dag Allemaal’. In haar politieke carrière staat er verandering op til. Maar ze is ook opnieuw single en niet langer samen met Edwin, de Nederlandse advocaat met wie ze sinds 2022 een relatie had. Hoe ze op liefdesvlak vooral wil “ontdekken” deze zomer en hoe ze botst op wrede pesterijen in de politiek, vertelt ze in dit interview. “Sommige politieke partijen betalen met belastinggeld hele teams om je aan te vallen.”