Verdienen BV's dan écht zoveel met eigen webshop? “Oneerlijke concurrentie voor andere ondernemers”

Karen Damen, Sam De Bruyn, Tom De Cock,... Van kleding tot reisbenodigdheden, opvallend veel bekende Vlamingen starten de laatste maanden met hun eigen webshop. ‘Easy money’ of ‘oneerlijk concurrentie’ zeggen velen, maar is dat nu ook écht zo? Reporter Jarne Rediers zoekt het uit bij BV-ondernemers Barbara Sarafian en Sven Ornelis in een nieuwe Showbits.