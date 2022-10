Veel nieuwe liefde in de Zillion: Goedele Liekens en Fabrizio stellen partners voor

Showbizz Niels Destadsba­der is aan de beterhand: “Hij zal absoluut kunnen strippen woensdag”

Het was even schrikken voor de fans van Niels Destadsbader (34), afgelopen weekend. De zanger moest vrijdag na zowat een uur zijn concert in Brugge staken wegens stemproblemen. Even werd gevreesd dat dat ook de slotshow van ‘Kom op tegen Kanker, alles in de strijd’ daardoor in het gedrang zou komen. Maar intussen bevestigden zowel VRT als de manager van Destadsbader dat alles doorgaat zoals voorzien.

