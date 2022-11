Vechtpartijen en stomdronken vertoningen: ‘Temptation Island’-host Rick Brandsteder heeft al heel wat op zijn kerfstok

Showbits Ex-deelnemers Line en Victor blikken terug op ‘Blind getrouwd’: “Ongezien, dat parcours van Jana en Christiaan”

Christiaan die Jana toch afwees op het einde en Florence en Jiri die in alle stilte naar elkaar toe groeiden en nu volop kiezen voor elkaar. Het was een bewogen seizoen van ‘Blind getrouwd’. Ook ex-deelnemers Line en Victor hebben het op de voet gevolgd. Zij zijn het enige koppel dat na het vierde seizoen samen bleef. Zij beseffen hoe moeilijk het is om je open te stellen voor elkaar als de camera’s er zo dicht opzitten. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

