Vastgoed te koop, nieuwe horecaplannen en een verrassende verhuis: er beweegt heel wat bij de Planckaerts

Er beweegt wat in de vastgoedportefeuille van de Planckaerts, zo blijkt wanneer we Stephanie spreken op de voorstelling van haar eigen make-upbox in Hasselt. In het jongste seizoen van ‘Château Planckaert’ zagen we hoe de familie het niet eens raakte over een eventuele verkoop van de vierkantshoeve in Bure in de ­Ardennen. Maar de kogel is nu door de kerk: in september komt de gerenoveerde kasteelhoeve op de immomarkt.