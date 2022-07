Van Tomorrowland-fee tot dj bij MNM: het ‘sprookjesleven’ van Laura Govaerts. “Alles lijkt me te overkomen”

BVVan TML-fee naar MNM-dj: Laura Govaerts (28) deed het destijds van het ene jaar op het andere. Of beter: het ‘overkwam’ haar. Vijf jaar later is ze de vaste avondblok-stem bij MNM en zette ze haar eerste tv-stappen in ‘Vlaanderen Vakantieland’. Kennismaking met een rijzende ster, ook letterlijk. “Ja, ik ben groter dan m’n vriend.”