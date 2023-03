Van lieftallige puber tot veelzijdige media-madam: de mijlpalen van Evi Hanssen, door de jaren heen

BV Wagen van Dominique Persoone zit vast in de modder in Bolivia: “Ik weet waar we zullen slapen vannacht”

Chocolatier en tv-gezicht Dominique Persoone (54) is op cacao-expeditie in Bolivia. Al verloopt de trip echter niet van een leien dakje. Hun wagen raakt vast in de modder. De chocolatier filmt hoe zijn medepassagiers zijn wagen uit de modder proberen te halen. Maar dat lijkt niet te lukken. Ze brengen uiteindelijk uren door in de modder. “Ik weet waar we zullen slapen vannacht”, schrijft Persoone op zijn verhaal op Instagram.