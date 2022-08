Van een hoofdrol in ‘#LikeMe’ tot ‘Zomerhit’ met Regi: Lotte De Clerck is de nieuwe Vlaamse sensatie

Lotte De Clerck zou sowieso aanwezig zijn op Zomerhit, al was het maar om haar poulains en ‘#LikeMe’-collega’s Pommelien Thijs en Maksim Stojanac aan te moedigen. Maar dat draaide even anders uit. Vorige vrijdag werd ze opgebeld door Pommelien met de vraag om de zieke Emma Heesters te vervangen, aangezien de vaste artiesten van Regi niet beschikbaar waren. “Ik heb volmondig ja geantwoord. Je leeft maar één keer, dus waarom niet?” Waarna de manager van Pommelien en de rechterhand van Regi, Lester Williams, haar de instrumentale versie doorstuurde. Na veel oefenen nam ze thuis een eerste versie van ‘Zwaartekracht’ op en stuurde het door naar Regi. Met succes, want hij was meteen verkocht. Om half 8 ‘s avonds kwam het verlossende telefoontje: haar deelname in de finale van Zomerhit was in kannen en kruiken.