Van brompot tot de lieveling van Vlaanderen: waarom iedereen plots van Gert Verheyen houdt

BV Hoe gaat het nog met ex-’Familie’-actrice Vicky Versavel? “Ik zou alles laten vallen voor een langdurige opdracht”

Twaalf jaar geleden verdween Vicky Versavel (48) uit ‘Familie’. Tegen haar zin: veertien jaar lang had ze in de VTM-soap gestalte gegeven aan Brenda, tot ze bedankt werd voor bewezen diensten. “Het maakt me nog altijd emotioneel”, geeft Vicky toe in een uitgebreid interview met ‘Dag Allemaal’. Daarin blikt ze terug op haar ontslag, vertelt ze over haar strijd tegen kanker en de breuk met haar verloofde Werner. “Ik zit nog altijd met een schuldgevoel tegenover de kinderen.”