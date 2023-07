Uniek gesprek met Lucien Van Impe en Hugo Sigal: “Wij leerden allebei onze vrouw kennen bij pijnlijke ontmoeting”

BV “Soms hebben wij seks zonder erectie”: BV’s geven zich bloot in ‘Lotte gaat diep’

Ook in het vierde seizoen van de MNM-podcast ‘Lotte gaat diep’ praat Lotte Vanwezemael (30) met BV’s over liefde en seks. In de eerste twee afleveringen ontvangt ze Herman Brusselmans (65) en Sam De Bruyn (36). De schrijver vertelt honderduit over de impact van z’n zoontje op z’n seksleven en z’n erectieproblemen. De Bruyn onthult dan weer de vreemdste plek waar hij ooit seks had en staat stil bij het verschil in libido tussen hem en z'n echtgenoot. “Na elk trio dachten we: eigenlijk is het fijner met ons tweetjes.”