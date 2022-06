‘Twee Zomers’-acteur Vincent Van Sande wordt papa

BV Tweede kindje voor Belle Perez? “Als ik wist dat corona zo lang zou duren, had ik misschien een coronababy gemaakt”

‘Hello World’, zingt Belle Perez (46) in het jaar 2000. 22 jaar later draagt ze nog steeds de titel van Vlaanderens meest gegeerde señorita. Het is Wouter van der Horst die het hart van de Limburgse zangeres met Spaanse roots te pakken krijgt. Het koppel trouwt in 2016, op 15 december van dat jaar wordt hun gezin compleet met zoontje Ellía. Of hij nog op een broertje of zusje mag rekenen? “Als ik geweten had dat corona zo lang zou duren...”

