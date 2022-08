Twee jaar na haar vertrek als K3-choreografe bekent Axana Ceulemans de échte reden: “Ik sprak nooit het woord ‘burn-out’ uit”

“Ik zei tegen iedereen dat ik ‘op’ en ‘leeg’ was, en sprak nooit het woord ‘burn-out’ uit. Mijn dokter zei het honderdduizend keer, maar ik dacht: ‘Ik? Nooit van mijn leven!’ Maar toch moest ik er aan toegeven”, vertelde Axana bij ‘Joe’. De periode die daarop volgde voelde intens voor de voormalige K3-choreografe. “Ik heb heel veel gehuild. Ik wilde dingen doen, maar mijn lijf weigerde. Waardoor ik boos werd op mezelf want in mijn hoofd wilde ik wel verder. Ik ben ook veel in het ziekenhuis geweest omdat ik dacht dat ik verschillende ongeneeslijke ziektes had. Maar ik was zo gezond als een vis.” Het koste Ceulemans uiteindelijk twee jaar om er weer bovenop te komen. “Ik leefde echt onder een steen. Gelukkig vingen mijn man, zus en vader me goed op”, vertelde ze. “Ik had ook een heel goede therapeut, die ik nog af en toe een bezoekje breng. Op dat moment weet je niet wat je overkomt. Maar nu ken ik mijn valkuilen en leer ik mijn grenzen te stellen.”