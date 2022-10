Tv-kinesist Tom De Prest lanceert boek: “Chronische stress is nog ongezonder dan roken en fastfood, dat beseffen we te weinig”

BV“Ik heb mijn emoties een plaats gegeven”, zeggen mensen wel eens. Tom De Prest, kinesist bij programma’s als ‘Sterren Op De Dansvloer’, ‘Dancing With The Stars’ en‘Belgium’s Got Talent’, weet waar: in uw lichaam. “Die pijnlijke onderrug, stijve benen of nek waarbij je zelf geen oorzaak kan bedenken, zijn vaak het gevolg van onverwerkte emoties”, vertelt hij aan ‘Dag Allemaal’. Hoe dat kan, legt hij uit in zijn boek dat nu uit is.