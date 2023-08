Tv-carrière van Shallie Abbiusi uit ‘Temptation Island’ gelanceerd in Ghana nu ze nieuw contract beet heeft

In 2021 verscheen ze nog als single in ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar vandaag de dag is Shallie Abbiusi, de Limburgse met Italiaanse roots, een bekend tv-gezicht in Ghana en is haar ster daar rijzende. “Dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière zorgt voor enorm veel enthousiasme”, zei ze in onze krant toen ze pas begonnen was als tv-gezicht. “Ik ben de eerste witte vrouw die hier een eigen programma heeft, en dat maakt het nog net dat tikkeltje meer speciaal. Heel bijzonder ook dat ik plots een celebrity ben in een ander continent. De liefde van de fans is hier ook enorm. Of ik niet stilletjes aan begin te zweven? Nee hoor, ik blijf met beide voeten op de grond en werk hard om steeds een topshow af te leveren.”

Ondertussen meldde ze ook aan ‘Het Nieuwsblad’ dat ze nu een contract beet heeft bij TV3 en in het Engels presenteert, aangezien het de officiële taal is van het West-Afrikaanse land. Al houdt Shallie naar eigen zeggen wel haar opties open: “Intussen kijken we hoe ik een acteercarrière kan uitbouwen.”

En waarom Ghana? Shallie is er in het verleden al eens geweest om ons Belgenlandje te gaan vertegenwoordigen op een missverkiezing. Zo heeft ze al heel wat missverkiezingen op haar palmares staan en werd ze in 2013 zelfs bekroond tot Miss Exclusive. Ook doordat ze later een bedrijfje opstartte in digitale marketing, werkte ze nauw samen met een Ghanees. “De markt is hier veel groter en het helpt dat ik opval door mijn huidskleur”, onthult ze verder. Ze woont echter niét permanent in Afrika, maar vertoeft intussen al wel zo’n vier maanden onafgebroken in Ghana. Shallie is van plan haar huis in België te behouden.

