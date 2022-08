Trisha krijgt kritiek na dubbele polsbreuk van dochter: “Ze reed op de camping, ik zag het gevaar er niet van in”

BVEen korte vakantie op een Luxemburgse camping is voor Axelle, de 10-jarige dochter van zangeres Trisha (39) en Ignace Crombé (65), in mineur geëindigd. “Op de laatste dag is Axelle tegen de grond gesmakt nadat ze de controle over haar elektrische step verloor”, schetst Trisha in TV Familie het ongeval. Niet alleen is de breuk een harde klap, de zangeres krijgt nu ook heel wat kritiek te slikken. “Veel mensen zeggen dat ik te laks ben.”