Trisha heeft moeilijk jaar achter de rug: “Een nieuwe man? Ik heb het voorlopig prima met mijn friends with benefits”

BV An Swarten­broekx kan niet meer acteren: “Mijn stem is kapot”

An Swartenbroekx (53), die momenteel een nieuw leven opbouwt met haar echtgenoot Guido (67) in Andalusië, is niet meer in staat om te acteren. Dat vertelt ze in ‘Story’. “Ik heb mijn stem niet altijd onder controle.”

8 december