Triggerfinger-zanger Ruben Block na relatie van 21 jaar in het huwelijksbootje gestapt

In november vorig jaar was Block nog openhartig over zijn relatie in een interview met ‘Nina’. Zo vertelde de Triggerfinger-zanger onder meer dat in twee verschillende huizen wonen helpt om hun relatie gezond te houden. “We hebben uiteenlopende leefritmes, dat sowieso. We waarderen het beiden om ons eigen ding te doen en van tijd tot tijd alleen te zijn.” Al vinden Ruben en Valérie het ook belangrijk om tijd samen door te brengen. “De praktijk wil dat wij vooral op dinsdagen en woensdagen samen zijn. Dan hebben we het soms allebei rustiger. Onze gasten zijn naar school, en dan hebben wij tijd om bij te praten. Of met de honden te gaan wandelen.”