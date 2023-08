Tot in Duitsland en Oostenrijk: gewelddadige overval ten huize Pfaff ook in buitenland groot nieuws

De feiten zijn inmiddels bekend. Volgens het Antwerpse parket schakelde Carmen Pfaff afgelopen vrijdag rond 17.00 uur de hulpdiensten in nadat ze in haar eigen huis door drie verdachten was overvallen. Tijdens de confrontatie kreeg Carmen enkele klappen en werd ze een tijdje opgesloten, terwijl de verdachten het huis doorzochten. De daders zijn nog steeds op de vlucht, en het politieonderzoek is in volle gang.