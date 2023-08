Tony Servi, jarenlang het enfant terrible van de Vlaamse showbizz: “Mike Verdrengh lokte me in de val”

bv Kan Pommelien Thijs de plaats innemen van K3? “Toen ik haar aan het werk zag, viel mijn mond open”

Het is erop: Pommelien Thijs, nog altijd maar 22, heeft ‘Zomerhit 2023' gewonnen. De zangeres heeft net haar eerste album uit. Ze schittert in ‘Knokke Off’ als de bipolaire Louise. Laat er geen twijfel over bestaan: de zomer van 2023 is die van Pommelien. Wat is het geheim achter dat succes? ‘Dag Allemaal’ praat met haar entourage en kenners. “Dit is geen toeval”, aldus insiders.