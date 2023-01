Tom Waes zit nu ook op TikTok (én haalt na één dag al 89.000 volgers)

Showbits Van een beer die het schopt tot de nieuwe ‘Jaws’ en een ode aan de cinema. Dit zijn de films die je in 2023 moet zien volgens Jan Verheyen

De Golden Globes zijn uitgereikt, nu gaat het in één rechte lijn richting Oscars. Het belooft een druk filmjaar te worden. Showbits schakelt de hulp in van regisseur Jan Verheyen om al een eerste selectie te maken uit het internationale aanbod. Zijn topfavorieten komen al in maart in de bioscoop. Het gaat van een ode aan de cinema tot een beer die het schopt tot de nieuwe ‘Jaws’. Ontdek de keuze van Jan Verheyen in een nieuwe Showbits.

15 januari