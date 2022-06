“Tom Waes en vriendin Mieke zetten een punt achter hun relatie”

Tom Waes ontmoette Mieke in 2004 aan de poort van de school van hun kinderen, maar liefde op het eerste gezicht was het niet. “Ik vond Tom maar een oppervlakkige, in zichzelf gekeerde kerel”, vertelde Mieke daar later over. “Mijn vriendinnen vonden hem toen al een ongelooflijke gast. ­Alleen ik zag het niet.”

Uiteindelijk sloeg de vlam toch over en groeiden Waes en Morel uit tot een powerkoppel. De breuk komt onverwacht, want de tv-maker vertelde onlangs nog hoe goed het zat in z'n relatie. “Ik ben normaal 150 dagen per jaar in het buitenland. In 2020 zat ik 365 dagen thuis, dat was ook voor mij een verademing”, aldus Tom in Het Belang van Limburg over de coronaperiode. “Ik deed de inkopen en kookte elke avond. Dat vond mijn madam fantastisch. Het heeft onze relatie beter gemaakt.”