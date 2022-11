Tom De Cock weert WK voetbal uit z’n radioshow na homofobe uitspraken: “Ik vertik het om over dat circus te praten”

Volgens Salman is homoseksualiteit “haram”, een zonde. “Waarom? Omdat het een geestelijke afwijking is", verklaart de WK-ambassadeur z'n uitspraak in een interview met de Duitse zender ZDF. Een persverantwoordelijke van het organiserend comité komt daarop het gesprek onmiddellijk stilleggen, maar het kwaad is al geschied. Voor Qmusic-presentator Tom De Cock vormt de uitspraak de doorslag om het WK voetbal niet langer te steunen. “De Rode Duivels-fan in mij zal dit jaar zwijgen", schrijft hij op Instagram. “Online, maar ook op de radio. Van mij geen woord, geen update, geen verwijzing naar dat wansmakelijke circus in Qatar.”

De Cock heeft het al langer moeilijk met de organisatie van het WK voetbal in Qatar, vertelt hij. “Eerst was er de schaamteloze uitbuiting van gastarbeiders ter plekke, en nu deze ranzige uitspraak. Dit raakt mij, als homoseksuele man en papa, enorm. In Qatar kan ik simpelweg niet zijn wie ik ben omdat dat strafbaar is. Hoe kan ik dan in godsnaam enthousiast zijn over dat hele circus? Ik vind het mijn verantwoordelijkheid om hierop te reageren. Ik vertik het daarom om op de radio te doen alsof er niets aan de hand is. Ik ben altijd mezelf, en die authenticiteit appreciëren de luisteraars. Ik zeg bijvoorbeeld steevast eerlijk dat ik de meeste nummers van Beyoncé bagger vind. (lacht) Diezelfde mening deel ik nu over het WK.”

Grote fout

De radiopresentator benadrukt wel dat het om een persoonlijk standpunt gaat, en dat hij niet spreekt uit naam van Qmusic. “Mijn baas zal evenwel niet zwaar geshockeerd zijn”, vervolgt hij. “Bovendien vind ik niet dat ik over zoiets verantwoording moet afleggen. Dit is mijn keuze, en ik ben er zeker van dat de meeste Q-luisteraars hier begrip voor zullen opbrengen. Per slot van rekening presenteer ik geen sportprogramma, hé.” Volgens De Cock zou er trouwens nog wat meer protest mogen weerklinken tegen het WK voetbal. “Ik ben eigenlijk stomverbaasd dat we dit allemaal zomaar slikken. FIFA, de politiek, de supporters: in mijn ogen gaat iedereen hier veel te soft mee om. We zijn te verdraagzaam tegenover zoveel onverdraagzaamheid. Hoewel ik ook benieuwd ben naar de resultaten van de Rode Duivels, vind ik het een grote fout dat we aan dit circus deelnemen. Weinig publieke figuren durven zich hier echter over uitspreken. Ik merk bijvoorbeeld dat er niet veel collega’s uit de mediasector m’n Instagrampost een like geven.”

De Cock hoopt dan ook dat de verschillende mediabedrijven in ons land de komende weken hun stem zullen laten horen. “Al is het maar op een subtiele manier", vervolgt hij. “Dat elke presentator van een sportprogramma bijvoorbeeld een pin draagt met de regenboogkleuren. Of dat er kritische vragen gesteld worden over de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar. We kunnen het WK niet doodzwijgen, maar we kunnen wel tonen dat we het met die discriminatie niet eens zijn. De tolerantie tegenover holebi’s gaat wereldwijd achteruit, en de uitspraken van Salman zorgen alleen voor meer haatzaaierij. Ik hoop dat die man op z'n minst z‘n job verliest.”

