Tom Boonen en vriendin Lore na 20 jaar uit elkaar: “Ik heb intussen een nieuwe vriendin”

BVTom Boonen (42) en zijn vriendin Lore Van de Weyer (39) zijn na 20 jaar uit elkaar. Dat vertelt de ex-wielrenner dinsdag in ‘Humo’ . “Ik heb intussen een nieuwe vriendin”, klinkt het. “De kinderen, familie en vrienden zijn mee in ons verhaal, en dat is meer dan voldoende.”

“We komen nog altijd keigoed overeen”, zo zegt Boonen over zijn stukgelopen relatie met Lore. Die laatste heeft momenteel een job als perinataal verliesconsulent, waarbij ze moeders bijstaat die een miskraam hebben meegemaakt. Tom Boonen begon als beroepsrenner in 2002 en werd in 2005 wereldkampioen. In 2017 besloot hij om ermee te stoppen. De twee hebben twee dochters: tweeling Jacqueline en Valentine (8). Hoewel ze niet meer samen zijn, betekent dat niet dat ze geen goede verstandhouding meer hebben, benadrukt Tom, die enkel goede woorden over Lore te zeggen heeft.

KIJK. Tom Boonen onthult zijn standbeeld op zijn Taaienberg

“We lopen elkaars deur plat, gaan nog samen op vakantie, maar wonen niet meer samen. Alleen: we schreeuwen dat niet van de daken. We hoeven daarover toch geen verantwoording af te leggen? Als renner ben je nog een beetje een publiek figuur, maar nu? Moeten we samen een foto op Instagram zetten, waarbij we elkaars handje vasthouden, en dan zo’n melig tekstje erbij? Ik ben nog van de oude stempel. Niemand heeft zaken met wat ik in mijn privéleven doe.”

Nieuwe liefde

“Ik heb intussen een nieuwe vriendin”, geeft hij nog mee. “De kinderen, familie en vrienden zijn mee in ons verhaal, en dat is meer dan voldoende. Lore is altijd de vrouw van mijn leven geweest en ze is dat wellicht nog altijd. Ik heb twee prachtige dochters met mijn allerbeste vriendin, en we gunnen elkaar alle geluk van de wereld.”

Tom probeert trouwens zo veel mogelijk tijd door te brengen met zijn twee dochters. “Hen naar school brengen, gaan fietsen, wat tijd inhalen, hé." Hoewel ze beiden smeken om een gsm, is hij daar niet echt voor te vinden. “Ik benadruk altijd dat dit een mooie tijd is, ook zonder gsm of TikTok. Vroeger zetten we nog eens een foto van hun op Instagram, maar dat doen we niet meer. Ze hebben recht op hun privacy.”

KIJK. Lore over haar job als verliesconsulent.

LEES OOK

Volledig scherm Tom Boonen en Lore Van de Weyer © BELGA