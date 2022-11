“Toen de camera’s weg waren, kon ik hem eindelijk écht leren kennen”: Junior Planckaert en Pauline zijn tien maanden samen

Junior en Pauline moeten er wat overhebben om elkaar te zien. Pauline werkt als hr-consulent in Waregem en woont in Celles, terwijl Junior in het Franse Lurcy-Lévis verblijft. Maar die afstand - een rit van zo’n twee uur - overbrugt Pauline graag. Want de weekends spendeert het koppel in Frankrijk. In de week leven ze voorlopig dus nog apart, wat volgens Junior allesbehalve slecht is in een prille relatie. “Anders zou het te snel opgebrand zijn. Je moet het verlangen groot houden", vertelde hij aan ‘Het Nieuwsblad’. Samenwonen zit er nog niet in. De ‘omgekeerde situatie’ waarin ze elkaar leerden kennen - in het programma sloegen ze de fase van flirten eigenlijk over, en ging het meteen over serieuze dingen - heeft daar alles mee te maken. “Toen de camera’s weg waren, viel er veel van me af. Ik kon hem eindelijk echt leren kennen”, aldus Pauline.