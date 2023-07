Tim Van Aelst en Sofie Peeters openhartig over het verleden: “Ik had al meer dan een gram coke op en toch wilde ik meer”

“Ik wil mensen inspireren. Hen helpen. Want nu weet ik dat je daar gelouterd uit kunt komen en mega gelukkig kan zijn”, aldus Tim Van Aelst over zijn drugsverslaving in ‘Gazet van Antwerpen’. De tv-maker geeft onder meer toe dat hij vroeger verslaafd was aan cocaïne. “Ik gebruikte niet veel coke, ik gebruikte érg veel coke.”

Angstkater

Inmiddels is Van Aelst erin geslaagd om af te kicken. Al bleek dat geen makkelijke opgave te zijn. Naar eigen zeggen heeft hij het talloze keren geprobeerd, maar telkens wanneer hij op een feestje was, kon hij niet aan de verleiding weerstaan. Tot hij op een ochtend wakker werd en zoiets had van: “Dit was mijn laatste angstkater.”

En ook voor Tims partner Sofie was het een moeilijke periode. “Die laatste nacht was ik zo boos en ongerust.” In ‘Gazet van Antwerpen’ vertelt Van Aelst, die in het verleden ook al in een afkickkliniek gezeten heeft, dat hij op de avond in kwestie meer dan een gram op had. “Dat is veel. Maar ik wilde meer. “Ik wist, als ik zo doorga, ga ik eraan. Meteen daarna had ik een erg lucide gedachte: Tiens, ik heb gisteren mijn laatste lijn gesnoven.”