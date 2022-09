TikTokker Jonatan Medart deelt eerlijke en emotionele video: “Ik ben biseksueel”

BV“Vandaag denk ik aan mezelf, want het heeft lang genoeg geduurd.” Met die woorden opent YouTuber en TikTokker Jonatan Medart (22) z'n meest recente vlog. De twintiger vertelt in het bijna twintig minuten durende filmpje over de worsteling met z'n geaardheid en wordt daarbij meermaals emotioneel. “Ik had zoveel schrik om m’n ouders teleur te stellen.”

“Dit is geen makkelijke video voor mij om te maken”, steekt Medart van wal, die eerder dit jaar nog te zien was in ‘Dancing With The Stars’. “Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Daar ben ik blij mee, want ik heb op die manier veel waarden en normen meegekregen. Elke zondag gingen we naar de kerk, en ook vandaag probeer ik die traditie in ere te houden. Al worstelde ik wel al die tijd met het topic geaardheid. In de Bijbel staat duidelijk dat een man en een vrouw bij elkaar horen, en dat andere relatievormen niet normaal zijn. Daar kon ik niet achter staan. Ik heb vrienden die gay of trans zijn, en ik vind hen doodnormaal.”

Excuses

“Ook thuis werd over dat onderwerp nooit gepraat”, vervolgt de influencer. “Als er op tv een homokoppel te zien was, was de teneur vooral: ‘Da’s niet normaal, gelukkig gebeurt dat niet bij ons.’ In ‘t middelbaar waren er nochtans veel mensen die zeiden dat ik gay was. Ik kreeg een stempel opgeplakt, zonder dat er echt sprake was van kwade wil. Ik begreep het niet, want ik voelde me op dat moment aangetrokken tot vrouwen. Ik herinner me een feestje waarop ik stond te kussen met een meisje. ‘Jonatan, je moet je niet bewijzen, we weten dat je gay bent’, zeiden enkele vrienden toen. Dat heeft me enorm gekwetst. Wie waren zij om te bepalen hoe ik me moest voelen?”

Toen Medart z'n hogere studies aanvatte, begon hij toch te twijfelen aan z'n geaardheid. “Ik ontdekte dat ik zowel op mannen als op vrouwen kan vallen. Ik omschrijf mezelf nu dus als biseksueel, ook al vind ik het vervelend om er een label op te plakken. Al die tijd heb ik staalhard gelogen in het gezicht van m'n naasten, maar ik kon niet anders. Ik had zoveel schrik dat m’n ouders de waarheid zouden ontdekken en dat ik hen zou teleurstellen. Ik wil me daarom oprecht verontschuldigen, uit de grond van m’n hart. Het was nooit m’n bedoeling om het zover te laten komen.”

Stilaan voelde de YouTuber echter steeds meer druk om de waarheid te vertellen. “’Jonatan Medart relatie’ zijn de meest gezochte zoekwoorden over mij op Google”, vervolgt hij. “Ik voelde me stilaan in het nauw gedreven. Ook in ‘Dancing With The Stars' kon ik niet eerlijk zijn. Zoiets hou je niet vol. Op een bepaald moment heb ik het dan toch aan m'n zus verteld. Haar reactie was gelukkig superlief. Nadien praatte ik er ook over met enkele goeie vrienden.”

Dankbaar

De grootste uitdaging was echter om open kaart te spelen met z'n ouders. “Enkele weken geleden vertrok ik met vrienden naar Porto en ik heb mama en papa een berichtje gestuurd net voor ik vertrok. Op die manier hadden ze de tijd om alles te laten bezinken. Al snel kreeg ik lieve reacties terug.” De vlogger toont vervolgens de berichtjes van z'n moeder en vader. “Je mag in alles op me rekenen”, schreef z'n papa onder andere. “M'n liefde voor jou is groot genoeg om elke horde te nemen en diep genoeg om jouw keuzes te accepteren. Ik hou zielsveel van je en hoop dat je zo lang mogelijk bij ons blijft wonen en dat je altijd met je knuffels en grapjes klaar zal staan”, luidde de lieve boodschap van z'n mama.

“Ik voel me trots, blij en superdankbaar”, sluit Medart af. “Het gaat echt goed met me nu en er komen leuke projecten aan in de toekomst. Ik ben trouwens niet bang voor negatieve reacties, die kunnen me geen hol schelen. Hopelijk kan ik met deze video steun bieden aan iedereen die met gelijkaardige gevoelens worstelt.”

