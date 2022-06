Tijs Vanneste over zijn jeugd en het ouderschap: “Ik zou alles laten vallen voor mijn kinderen”

BVVandaag was Tijs Vanneste te gast bij Ann Van Elsen in ‘Speeltijd’. Daar vertelde hij openhartig over zijn jeugdjaren, hoe het is om zelf ouder te zijn, hoe hij tijdens een zatte avond zijn tanden verloor én waarom hij bang is voor vrouwen.

“Ik was een plantrekker”, zo vertelt hij over zijn schooljaren. “Als ik een 0 had, dan maakte ik daar een 8 of een 10 van. Of ik kopieerde de handtekening van mijn moeder.”

Over zijn zoontje

“Ik weet nog toen ze mijn zoontje voor de eerste keer in mijn handen legden: dat was een inslag. Ik besefte toen voor het eerst: het draait niét rond mij. Sommige mensen geloven dat niet, maar ik zou alles laten vallen voor mijn kind. Ik zou fulltime twee shiften bij Nike gaan draaien, daarvoor. Niks is belangrijker dan dat.”

Hoe hij zijn tanden kwijtraakte

“Het was kerstmarkt, en met heel de bende stonden we aan een kraampje. Maar ik been geen goede drinker. Ik kan nooit volgen. Pintjes zijn niks voor mij, omdat dat zo snel gaat. Maar ik herinner mij dat ik toen direct een Jägermeister terug wilde trakteren. Dus ik bestelde al een nieuwe toen ik zelf nog eentje had staan. Dat ging zo zes of zeven keer. En het volgende dat ik nog weet is dat mijn tanden vastzaten in mijn tong, en dat ik in het ziekenhuis lag.”

Over het succes van Van Echelpoel

“Ik wilde als kind altijd tattoo’s zetten”, aldus Tijs over zijn kinderdromen. “Dat of muziek. Ik heb het allebei gedaan. Toen ik klein was droomde ik ervan om rockster te worden. Maar ik heb dat losgelaten, gewoon beslist om mij te amuseren met Van Echelpoel. En daarmee ben ik doorgebroken. Ik vind het super mooi en grappig dat het dan juist lukt.”

Waarom hij bang is van vrouwen

“Ik durfde niemand aanspreken, ik wilde niemand kussen... Ik weet zelfs niet wanneer ik iemand voor het eerst gekust heb. Omdat het zo moeilijk ging heb ik dat misschien verdrongen. Maar ik was heel laat. Nu nog, ik ben super blij met Lisse als mijn vrouw, want - dat klinkt heel raar - maar ik ben een beetje bang van vrouwen...”

