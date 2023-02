Thuis of onderweg, met vrienden of familie: deze bekende gezichten delen wat graag hun privéfoto’s

BV "In mijn bed kreeg ik hartklop­pin­gen": Miss Bel­gië-organisa­tri­ce Darline Devos over haar horrorweek

“Als die gek had kunnen doen waarvoor hij kwam, waren we wereldnieuws.” Bijna twintig jaar is Darline Devos (58) de ziel van de Miss België-verkiezing, nooit eerder kreeg haar werk zo veel aandacht. Eerst verloor ze haar uittredende miss Chayenne Van Aarle bijna in een horrorcrash, en amper vier dagen later volgde een verijdelde aanslag. “Dit laat een diepe wonde na. Tot hartkloppingen toe zelfs.”