‘Thuis’-acteurs Lynn Van den Broeck en Mathias Vergels gaan trouwen

Op Instagram deelt Lynn Van den Broeck een foto en filmpje waarop te zien is hoe zij en haar vriend, Mathias Vergels, handen vasthouden. Wat daarbij vooral opvalt, de mooie zilveren ring aan de vinger van Vergels. Het koppel is dan ook verloofd, verklapt Van den Broeck in de hashtags. “Hij heeft dan ‘ja’ gezegd, hé”, klinkt het verder nog, waarmee de actrice laat uitschijnen dat zij de vraag heeft gesteld. “Waar, wanneer, hoe of wat houden we voor onszelf. Maar dat we het van de daken willen schreeuwen en voor elkaar kiezen, dat staat vast”, aldus Van den Broeck. “Het had niet mooier kunnen zijn.”

De acteurs, die samen in de VRT1-soap ‘Thuis’ spelen, maakten twee jaar geleden hun relatie bekend. Niet lang voordien was Vergels gescheiden van z'n echtgenote Julie, met wie hij een zoontje heeft. De vonk sloeg op de set over, klinkt het. “Onze eerste kus is gevallen op de set”, vertelde het koppel vorig jaar nog in NINA. “We hebben daarna afgesproken dat we onze eerste échte kus elders zouden doen dan op de set van ‘Thuis’. (lachje) Die kwam er, bij mij thuis in Leuven, op een hele schone avond. Sindsdien zijn we onafscheidelijk.” Vergels en Van den Broeck baten ook samen een B&B uit.