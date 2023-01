Therapie heeft Sam De Bruyn geholpen om rust te vinden: “Ik voel me klaar voor een nieuw avontuur”

Showbits Bart Peeters verwacht zich nog aan verrassing in ‘James De Musical - live’: “Bepaalde stukken in script krijgen wij niet te zien”

Natalia, Bart Peeters, Willy Sommers en Margriet Hermans zijn momenteel druk aan het repeteren om zichzelf te vertolken in de live versie van ‘James De Musical’, op vrijdag 3 februari en op zaterdag 4 februari in de Lotto Arena. Eén show is alvast volledig uitverkocht, reden genoeg voor Showbits om eens een kijkje te nemen bij één van de repetities van Bart Peeters. Onder leiding van James Cooke himself studeert hij zijn zanglijnen en danspasjes in. “Niet evident om die jonge ploeg te volgen”, vertelt hij aan Desna in een nieuwe Showbits. En James verklapt alvast al één extra verrassing. Wie nog tickets wil voor ‘James de musical - live’ kan die bestellen via: http://www.goplay.be/tickets

2 januari