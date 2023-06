The Starlings over zwangerschap na hun eerdere miskraam: “Continu bang zijn, dat mogen we onszelf niet aandoen”

BV Hugo Sigal en andere collega's over Will Tura: “Hij zegt dat hij gaat vechten, maar ooit beseft hij niet meer dat het slecht gaat”

Er gaat een schokgolf door de Vlaamse showbizz. Twee maanden nadat Will Tura (82) aankondigde dat hij nooit meer zal optreden, is nu de ware reden bekend: beginnende alzheimer. En dat komt hard aan bij z’n bekende collega’s, zoals Hugo Sigal (75) en Liliane Saint-Pierre (74). Zij kennen Will en werden soms zelf al geconfronteerd met de ziekte. In Dag Allemaal vertellen ze welke raad ze Will en diens echtgenote Jenny zouden geven. “Ik hoop van harte dat hij nu niet denkt dat hij aan z’n laatste levensfase is begonnen.”