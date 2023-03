“The Muppet Show versus Oprah Winfrey”: Els de Schepper stelt nieuwe theatertour voor

BVWat doe ik hier? Dat is de existentiële vraag die cabaretier Els de Schepper en haar nieuwe pandemiemaatje Steven Boers zich stellen in hun nieuwe ‘talkshow on tour’. Het duo schuimt komend najaar de Vlaamse zalen af en gaat telkens in gesprek met een andere centrale gast. “Die spanning tussen humor en diepgang, daarmee kunnen we nog lang experimenteren.”

Els de Schepper en muzikant-kunstenaar Steven Boers - ex-Katastroof als ‘Stef Bef’ - vonden elkaar in lockdowntijden. Steven stapte uit Katastroof en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging in de theaterwereld. Els was naarstig op zoek naar een frisse wind om mee te brainstormen. Ze probeerden elkaar toevallig op dezelfde dag te contacteren. “Een match made in heaven”, zegt Els vandaag. Tijdens de pandemie was er van theater niet veel sprake dus kwam het duo met het illustratieboek ‘Jij krijgt een Pluim!’ op de proppen. Maar intussen is het duo wel helemaal klaar om voor een publiek te staan.

Gaston en Leo

Els en Steven gaven donderdag een klein voorsmaakje van de nieuwe show ‘Wat doe ik hier?’, waarin sketches, muziek, grappen en grollen maar evengoed diepgang en serieuze gesprekken elkaar opvolgen. “Monty Python versus Oprah Winfrey versus The Muppet Show”, grinnikt Els. Versus Gaston en Leo, voegen we daar graag aan toe. Met Steven die op z’n Leo’s de context aangeeft en Els die daar met al haar gekende karaktertjes zoals Tante Rita en Klein Elske hilarisch op reageert. Zelfs het gigantische telefoontoestel - denk Joske Vermeulen - is aanwezig.

Volledig scherm De eerste centrale gast van Els de Schepper en Steven Boers is Charissa ‘Slongs’ Parassidis. © Klaas De Scheirder

Slongs

Els en Steven gaan meer dan veertig voorstellingen doen, telkens met een centrale gast. Tijdens het voorsmaakje op donderdag gaf zangeres Charissa ‘Slongs’ Parassidis zichzelf bloot. Het gesprek met talkshow-allures startte komiek maar kreeg al snel een meer diepgaande, zelfs emotionele laag over liefde, verlangens, angsten en andere existentiële onderwerpen. Op het dilemma dat Slongs krijgt voorgeschoteld of ze liever één jaar in ‘den bak’ zou zitten of liever één jaar naar haar eigen liedjes zou moeten luisteren, antwoordt ze resoluut dat de gevangenis een minder erge kwelling zou zijn.

Spanning

“We proberen nu de juiste balans te zoeken tussen humor en diepgang”, zegt Els. “Die oefening is niet altijd even gemakkelijk. Maar mensen zijn het intussen wel gewoon dat mijn avondvullende programma’s ook soms gevoelige snaren raken. Gelukkig zijn Tante Rita en Nonkel Richard er altijd op tijd om de boel terug op te fleuren. Ik vind die spanning wel interessant. Door met telkens een andere centrale gast te werken in een soort van talkshow-format, kunnen we daar meer dan ooit mee experimenteren.”

Volledig scherm Slongs moet onder de leugendetector. © Klaas De Scheirder

Podcast

De gesprekken met de centrale gast worden ook opgenomen en zullen deel uitmaken van de podcast ‘Wat doe ik hier?’. Mensen die een ticketje kopen voor de show krijgen een veel uitgebreider, avondvullend programma met sketches, theater en muziek. Het duo is momenteel op zoek naar centrale gasten. “Dat kan gaan van Sam Gooris tot Rudi Vranckx, die laatste geeft zich zelden bloot, dat zou het net interessant maken. Maar het hoeven ook niet altijd BV’s te zijn, we gaan ook op zoek naar bijvoorbeeld experten in een bepaald veld. Thinking outside the box.”

De première van ‘Wat doe ik hier?’ speelt zich af in de Antwerpse Arenberg op 4 oktober. Meer info elsdeschepper.com.

