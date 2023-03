Tess Uytterhoeven is één van de grootste tv-talenten van het moment: “Ik was eerst van plan om bij Ikea te werken”

BV Sven De Ridder vast én eet 40 dagen geen suiker: “Alleen ketchup kan ik niet achterwege laten”

Sven ‘cookie monster’ De Ridder (48) licht in Play Café toe dat hij - ondanks zijn grote voorliefde voor zoetigheid - meedoet aan de vastenperiode, die gisteren van start is gegaan. “Mensen doen hieraan mee op hun eigen manier en ik - die al 6 à 7 jaar meedoe - eet dan 40 dagen geen snoep, suiker en geen desserts. Het is een karakterspel.” Of hij een streefgewicht heeft? “Neen, maar het gaat wel zeer snel. Binnen één week is er 2 kilo af.”