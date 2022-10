Tess Goossens maakt (even) terug ochtendradio op Joe

Voor radio-dj’s Anke Buckinx (42) en Sven Ornelis (49) is de herfstvakantie al begonnen nu de Top 2000 erop zit en dus nemen Tess Goossens en Carl Schmitz volgende maandag de ochtendshow van ‘Joe’ over. En voor Tess is dat een terugkeer naar een vertrouwd radioblok, want tussen maart 2015 en mei 2016 presenteerde ze samen met Bjorn Verhoeven (42) de ochtendshow op ‘JOEfm’. In september van dat jaar beviel Tess van zoontje Ferran en nadien bleef ze thuis om te genieten van de tijd met hem en zijn zusje Carlotta. Pas eind augustus 2017 ging ze opnieuw aan de slag bij Joe en was ze vooral onder de middag te horen. Nadien in het laatavondprogramma ‘Love, Sex & Drama’.

Haar passage in de ochtend zal alvast niet onopgemerkt voorbijgaan, want samen met Carl kruipt ze in de huid van een griezel om af te tellen naar Halloween. En daar hebben ze een goede reden voor: het duo geeft een week lang elke ochtend tussen 6 en 10 uur drie familieverblijven weg mét overnachting in het Disney Hotel New York – The Art of Marvel voor het Disney Halloween Festival in Disneyland Paris. Om deze spectaculaire actie in de verf te zetten, lieten Tess en Carl zich alvast van hun meest gruwelijke kant zien. Al zijn het best twee sympathieke griezels.